Tolu: Hakkımda hapis kararı çıkabilir

Türkiye'de her ihtimalin mümkün olduğunu söyleyen Tolu, bu riski göze alarak beraati için mücadele edeceğini ifade etti.Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, İstanbul'da görülen ve kendisinin de bizzat katıldığı duruşmasının başlaması öncesinde davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tolu davasının hapis kararı ile sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi. Rbb Inforadio'ya konuşan Tolu, "Beraatim için mücadele edeceğim. Ancak birçok kararın siyasi olarak alındığını biliyorum” diye konuştu. Bugünkü duruşmasında hazır bulunan Tolu, davanın "hapis cezası ile sonuçlanacağını düşündüğünü” söyledi.

Avukatları 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan 33 yaşındaki Alman gazetecinin yeniden tutuklanmasını beklemediklerini ifade etse de Tolu, "Türkiye'de bir şeyler olma ihtimalinin hep olduğunu, yeniden tutuklanabileceğini ya da hapis cezasına çarptırılabileceğini, ancak bu riski göze aldığını” ifade etti.

İstanbul'da görülen bugünkü duruşmaya Almanya'nın İstanbul'daki başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Yeşiller milletvekili Margit Stumpp da izleyici olarak katıldı.