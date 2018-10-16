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Tolu: Hakkımda hapis kararı çıkabilir

16.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Alman gazeteci Meşale Tolu, İstanbul’da görülen davadan hapis kararı çıkmasını beklediğini söyledi.

Tolu: Hakkımda hapis kararı çıkabilir

Türkiye'de her ihtimalin mümkün olduğunu söyleyen Tolu, bu riski göze alarak beraati için mücadele edeceğini ifade etti.Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, İstanbul'da görülen ve kendisinin de bizzat katıldığı duruşmasının başlaması öncesinde davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tolu davasının hapis kararı ile sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi. Rbb Inforadio'ya konuşan Tolu, "Beraatim için mücadele edeceğim. Ancak birçok kararın siyasi olarak alındığını biliyorum” diye konuştu. Bugünkü duruşmasında hazır bulunan Tolu, davanın "hapis cezası ile sonuçlanacağını düşündüğünü” söyledi.

Avukatları 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan 33 yaşındaki Alman gazetecinin yeniden tutuklanmasını beklemediklerini ifade etse de Tolu, "Türkiye'de bir şeyler olma ihtimalinin hep olduğunu, yeniden tutuklanabileceğini ya da hapis cezasına çarptırılabileceğini, ancak bu riski göze aldığını” ifade etti.

İstanbul'da görülen bugünkü duruşmaya Almanya'nın İstanbul'daki başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Yeşiller milletvekili Margit Stumpp da izleyici olarak katıldı.

Almanya'ya dönüşünden iki ay sonra bugün görülen duruşma için Türkiye'ye giden Tolu, aynı duruşmada yargılanan ve hakkında hala yurt dışına çıkış yasağı bulunan eşi Suat Çorlu'ya da destek olmak istediğini kaydetti. Mahkemede bulunmasının eşi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kalkma olasılığını artırdığına inandığını söyleyen Tolu, duruşmaya gitme kararını almasının ise kolay olmadığını belirtti.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu, geçen yıl Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı.

DW,dpa,AFP/SÖ,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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