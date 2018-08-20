HABER

Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kalktı

20.08.2018 08:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de terör suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Tolu böylece Almanya'ya geri dönebilecek.Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yedi ay tutuklu kaldıktan sonra geçen Aralık ayında tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Ancak Türkiye'deki resmi makamlardan Tolu hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı davada yargılanan Tolu'nun eşi Suat Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devam ettiği bildirildi.

Tolu'ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişim tarafından yapılan basın açıklamasında, Tolu'nun kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacağı belirtildi. Basın açıklamasında Tolu hakkındaki davanın devam ettiğine ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendiğine dikkat çekilerek "Ne Meşale Tolu için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri için adil bir yargılamadan söz edilemez" denildi.

Tolu hakkındaki dava devam ediyor

Meşale Tolu hakkındaki sürpriz kararın Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın bir işareti olarak yorumlanıyor. Geçen yıl 18 Aralık'ta tahliye edilen 33 yaşındaki Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.

MLKP adlı aşırı sol bir örgüte üye olmakla suçlanan Tolu hakkındaki davaya 16 Ekim'de devam edilecek.

Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması geçen yıl Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Yücel ve Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu serbest bırakılmış ve Almanya'ya geri dönmüşlerdi.

ABD ile tırmanan gerginlik

Türkiye, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle ABD'nin uyguladığı ekonomik baskılarla karşı karşıya. Ankara, Türk Lirası'nın (TL) değer kaybetmesi ve doların hızlı yükselişinin ardından Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gittiYeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti
Ekonomist Güngör Uras hayatını kaybettiEkonomist Güngör Uras hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

İlginizi Çekebilir

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Yeni Zelandalı bakan doğum yapacağı hastaneye bisikletle gitti

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek: İnsanlar kadar ineklerin de hakkı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.