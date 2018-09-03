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Tolu: Maas Türkiye'de insan hakları ihlallerini gündeme getirmeli

03.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Alman gazeteci Meşale Tolu, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini istedi.

Tolu: Maas Türkiye'de insan hakları ihlallerini gündeme getirmeli

RSF Almanya Temsilcisi Mihr de ihlallerinin dile getirilmesinin önemini vurguladı.Gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye ziyareti öncesinde federal hükümete çağrıda bulunarak, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini talep etti. Türkiye’de sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve hakkındaki yurt dışı yasağının Ağustos ayında kaldırılmasının ardından Almanya'ya dönen Tolu, bugün Berlin’de Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcileri ile bir basın toplantısı düzenledi.

Tolu, basın toplantısında Almanya’nın Türk halkını “bir otokrat ile yalnız bırakmaması” gerektiğini dile getirdi. Tolu, Alman hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilerdeki yumuşamayı kullanarak, ülkedeki “insan hakları ihlallerine dikkat çekmesini” talep etti. Türkiye ve Almanya arasında hükümet üyeleri düzeyinde yapılması planlanan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığına işaret eden Tolu, “görüşmelerin kesilmesinin halkın yararına olmayacağını” belirtti. Tolu, görüşmelerde insan hakları konusunun “göz ardı edilmemesi” gerektiğini vurguladı.

Meşale Tolu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ayın sonunda Berlin’e gerçekleştirmeyi planladığı devlet ziyaretine ise şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Erdoğan’ın askeri törenle karşılanacak olmasının Türkiye'deki "sistemin kabul edilmesi” olarak algılanabileceğini belirten Tolu, “Türk muhalefeti için Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde karşılanmasının anlaşılamadığını” sözlerine ekledi.

Alman vatandaşı olan Meşale Tolu, Türkiye'de sekiz ay cezaevinde kaldıktan sonra Aralık 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. 20 Ağustos’ta yurt dışı yasağı kaldırılan Tolu, 26 Ağustos'ta Almanya’ya geri dönmüştü. Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Tolu, terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Mihr: Türkiye’deki ihlaller açık bir şekilde dile getirilmeli

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya Temsilcisi Christian Mihr, Tolu ile ortak basın toplantısında Alman hükümetinin Türkiye'ye insan hakları ilkelerine uyulması çağrısı yapması gerektiğini ifade etti. Mihr, Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri düzeltmek istemesinin buna imkan sağladığına işaret etti. Alman hükümetine çağrıda bulunan Mihr, Türkiye'deki ihlallerin “net ve açık bir şekilde dile getirilmesinin önemini” vurguladı. Özellikle gazetecilere yapılan takibatın açıkça dile getirilmesini talep eden Mihr, bu gazetecilerin serbest bırakılmasının talep edilmesinin “güçlü bir işaret” olacağını söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında diplomasi trafiği

Türkiye ile Almanya arasında önümüzdeki haftalarda yoğun bir diplomatik trafik bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 5 Eylül Çarşamba günü Ankara'ya giderek, temaslarda bulunacak. Maas iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da Alman Lisesi’nin kuruluşunun 150’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene de katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in de 25-26 Ekim tarihlerinde iş insanlarından oluşan bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

AFP,dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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