'Tom Cruise, Elon Musk ve NASA, uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor'

Tom Cruise'un, Elon Musk ve NASA ile uzayda çekilecek ilk kurgu film için kolları sıvadığı öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Deadline'ın haberine göre ünlü oyuncu, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile NASA'yla uzayda çekilecek ilk kurgu film için işbirliği yapıyor.

Deadline'ın yazıişleri müdürlerinden Mike Fleming Jr imzalı haberde, uzayda çekilecek ilk aksiyon filmin yapımı için henüz herhangi bir stüdyonun görüşmelerin içinde olmadığı belirtildi.

Uzayda çekilmesi planlanan filmin Tom Cruise'un başrolünde olduğu "Görevimiz Tehlike" serisinden bir film olmasının planlanmadığı aktarıldı.

Tom Cruise, SpaceX ve NASA'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Tom Cruise, aksiyon filmlerinde dublör olmadan çok tehlikeli sahnelerde yer almasıyla bilinen bir oyuncu.

Hiçbir başrol oyuncusunun aksiyon filmlerinin çekilmesinde Cruise kadar kendini tehlikeye atmadığı sinema dünyasında konuşulan konulardan biri.

Hatta Görevimiz Tehlike serisinin çekimlerine Cruise yaralandığı için çok kez ara verilmesi gerekmişti.