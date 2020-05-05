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Tom Cruise Elon Musk ve NASA'dan "Uzayda Film" İşbirliği

05.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Cruise, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'la işbirliği içinde uzayda film çekmek için NASA'yla anlaştı. Proje, hayata geçmesi halinde, uzayda çekilen ilk film olacak

Tom Cruise Elon Musk ve NASA'dan "Uzayda Film" İşbirliği

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Cruise, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'la işbirliği içinde uzayda film çekmek için NASA'yla anlaştı. Proje, hayata geçmesi halinde, uzayda çekilen ilk film olacak.

Amerika'da eğlence dünyasının önde gelen yayınlarından Deadline'da yer alan habere göre, proje henüz başlangıç aşamasında. Filmin macera kategorisinde olacağı tahmin edilirken, stüdyo ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmış değil.

57 yaşındaki dünyaca ünkü aktör Tom Cruise, 34 yıl önce baş rollerde oynadığı Top Gun filminde canlandırdığı pilot Maverick karekterini yeniden oynaması yönünde öneriler duyduğunu söylüyor. Maverick karakterinin devamını yeniden yapma fikrinin daha önce aklına gelmediğini söyleyen Cruise, yeni projeyle ilgili olarak, "Hikayenin ne olduğunu bilmiyorum. Film yapmış olmak için film yapmam" diyor.

Deadline'ın aktardığına göre Cruise, uzayda çekilmesi planlanan film için anlaşma yaptığını söyledi. Cruise, "Bunun üzerinde konuşmaya yeni başladık ve sinematik olarak başarabileceğimiz şeyler olduğunun farkına vardım. Bu zorlu görev beni heyecanlandırmaya başladı" dedi.

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