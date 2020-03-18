Tom Cruise’lı Mission Impossible 7'nin çekimlerine devam kararı verildi

Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği, Christopher McQuarrie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Mission Impossible 7'nin çekimlerine devam edilmesine karar verildi. Çekimlerinin bir kısmının İtalya'da yapılacak olmasının ardından İtalya yerel yönetimi uyarıda bulunmuş ve ekip Amerika'ya dönmüştü. Şimdi ise film ekibinin İngiltere'ye geçiş yaptığı duyuruldu.

"BUNU SÜRESİZ ERTEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Geçtiğimiz ay içerisinde İtalya'da birçok filmin çekimlerine ara verilmişti. Yerel yönetimden gelen uyarıyla birlikte film ekipleri evlerine dönmüş ve çekim için yeni lokasyon arayışlarına başlanmıştı. Mission Impossible 7 da bu yapımlardan biriydi.

Prodüksiyonuna ara verilen Mission Impossible 7 ekibinin geçtiğimiz gün içerisinde İngiltere'ye gittiği açıklandı. Söylenenlere göre Surrey'de bulunan Longcross Studios filmin yeni çekim lokasyonu olacak. Hikayede değişiklik yapılmaması adına sette Roma'da bulunan Trinita dei Monti kilisesinin bir replikası yapılacak. Ekipten adı verilmeyen biri, The Sun gazetesine şu sözleri sarf etti: "Gecikmelerin şimdiden büyük etkileri oldu. Yalnızca film için değil, tüm sektör için. Yüzlerce kişiden oluşan film ekipleri ve Tom Cruise da dahil olmak üzere dünyanın en büyük yıldızları işe başlayabilmek için bekliyor. Bunu süresiz olarak erteleyebilmek mümkün değil."