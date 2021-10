Tom Hanks'in yol arkadaşı ünlü oyuncu Peter Scolari kansere yenik düştü

Kült olmuş birçok filmin yanı sıra TV dizilerinde de rol alan Peter Scolari'nin 66 yaşında öldüğü açıklandı.

Haber Global'in edindiği bilgilere göre Scolari, en çok Tom Hanks ile birlikte oynadığı Lucky Guy ile tanınıyordu. Ayrıca "Girls"teki kızını büyütmesi gerek eşcinsel baba rolüyle de büyük beğeni kazanmıştı.

Scolari'nin 2 yıldır savaştığı kansere yenik düştüğü, menajeri Ellen Lubin Sanitsky tarafından açıklandı.

PETER SCOLARİ KİMDİR?

Henüz tanınmadığı dönemde 1980-82 yılları arasında yayınlanan Bosom Buddies'te Tom Hanks'in rol arkadaşı olarak dikkat çekti.

İki oyuncunun yolu hep kesişti. Tom Hanks'in ilk yönetmenlik denemesi olan 1996 yapımı That Thing You Do! ve 2013 yapımı Lucky Guy'da ikili birlikteydi.

Scolari, Broadway'de Wicked, Hairspray ve Bronx Bombers'la sahne aldı.

Oynucunun son rolü Evil dizisindeki Piskopos Tomas Marx olmuştu.

Dizinin yaratıcılarından Robert King onun için "Çalıştığımız en komik, sinsi komik, aktörlerden biriydi" yorumunda bulundu.

1982-90 yılları arasında oynadığı TV yapımlarıyla üç kez Emmy'ye aday gösterildi.

2016'da Girls'de Lena Dunham'ın Hannah'sının babası Ted Horvath rolüyle Emmy Ödülü kazandı.