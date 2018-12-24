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Tom Hanks restorandaki herkese yemek ısmarladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Tom Hanks, eşiyle birlikte gittiği fast food restoranında bulunan herkese yemek ısmarladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya paylaşımlarında herkes Hanks’ten övgüyle söz etti.

Tom Hanks restorandaki herkese yemek ısmarladı

Hollywood’un ünlü aktörü Tom Hanks, sık sık hayranlarıyla bir araya gelmesiyle, onlara sürprizler yapmasıyla biliniyor.

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62 yaşındaki ABD’li yıldız, dün eşi Rita Wilson ile birlikte California'nın Fontana bölgesindeki In-N-Out Burger isimli fast food restoranına gitti.

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Ünlü oyuncu, restorandaki herkese öğle yemeği ısmarlayarak herkesle fotoğraf çektirip imza dağıttı.
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Hanks hayranları, sürpriz karşılaşmanın fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaştı.

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Hanks ile sosyal medya paylaşımlarında, “Hayatımda gördüğüm en harika adam”, “Herkesle fotoğraf çektirip ‘Mutlu Nooller’ diyor, ne hoş insan” gibi yorumlar yapıldı.

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Hanks ayrıca fast food dükkanı çalışanlarıyla da selfie çektirdi.

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Ünlü aktör 2018 yılında hiçbir sinema projesinde yer almasa da 2019 onu yılı olacak gibi görünüyor.

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Hanks, Toy Story 4’de Woody karakterini seslendirmesinin yanı sıra savaş filmi Greyhound ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Hanks ayrıca, Pinokyo filminde Gepetto’yu canlandırmak üzere anlaşma sağladı.

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