Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı

64 yaşındaki Tom Hanks ve annesi Yunan olan 63 yaşındaki eşi Wilson, konusu Yunanistan'da geçen ya da Yunan toplumunn tanıtıldığı bir dizi filmin yapımcılığını üstlenmişti.

Teodorikakos ayrıca Antiparos bölgesinde evi bulunan ve yazlarını burada geçiren Hanks'in Yunanistan'ın tanıtımına katkıda bulunduğunu belirtmişti.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos, Tom Hanks'in Temmuz 2018'de Attika bölgesinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söylemişti.

Yasa uyarınca resmen vatandaş olabilmeleri için çift ve çocuklarının bir yıl içinde yemin etmesi gerekiyordu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Hanks'in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle geçen yıl çifte fahri vatandaşlık veren bir kararname imzalamıştı.

Amerikalı aktör Tom Hanks ve Yunan asıllı eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı oldu.

Bunlar arasında "Mamma Mia" ile Yunan bir kadının Yunan olmayan sevgilisini ailesine kabul ettirme çabasını konu alan "Kalbinin Sesini Dinle" (My Big Fat Greek Wedding) filmleri de var.

'Yunanistan kadar güzel yer yok'

1998'de Wilson'la evlendikten sonra Ortodoksluğa geçen Tom Hanks, bu yılın başlarındaki Altın Küre Ödülleri'nde "Yunanistan bir cennet. Tüm dünyayı dolaştım. En güzel yerlere gittim. Ama hiçbiri Yunanistan'ın yanına yanaşamaz." demişti.

