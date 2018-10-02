Tom Hardy Avengers'a mı dahil oluyor?

Başrolünde Tom Hardy’nin yer aldığı Venom‘un vizyona girmesine az bir zaman kaldı. Bu süreçte yapılan röportajlar sayesinde enteresan bilgiler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Tom Hardy’nin Avengers'a olan takıntısı.

Bildiğiniz gibi Venom, Marvel Sinematik Evreni‘nden bağımsız bir hikaye olacak. Bunun sağlanabilmesi için senaryonun Spider-Man ile hiçbir şekilde bağlantı kurmaması gerekiyor ki öyle de olacak zaten. Maalesef Venom'un bulunduğu filmde Spider-Man'e dair herhangi bir bulgu göremeyeceğiz.

Paylaşılan tanıtımlar da Spider-Man'siz bir orijin hikayesi seyredeceğimize işaret ediyor. Buna rağmen hayranların büyük bir kısmı ufak bir sahneyle de olsa Tom Holland‘ı filmde görmeyi arzu ediyor.

Tom Hardy Avengers'a katılmak istiyor!

Bu sayede onun Avengers’ın koca dünyasına katılabilmesi için bir kapı açılmış olacak. Görünen o ki Tom Hardy de bu fikre sıcak bakıyor. Onun bu konudaki yorumları MTV‘nin gerçekleştirdiği röportajla ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Venom yetişkinlere hitap eden vahşet, kan ve cinsellik sahnelerine yer vermeyecek. Aksine daha genel bir kitleye hitap etmeyi tercih edecek. Tom Hardy bu durumdan bahsederken tercihin Avengers ile bağlantı kurmaya kapı açtığına da değindi.