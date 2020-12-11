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Tom Hiddleston’lı Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

11.12.2020 14:22 | Son Güncelleme:
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Tom Hiddleston ile özdeşleşen Loki karakterinin solo dizisinden ilk fragman yayınlandı. Loki'yi evrenin farklı noktalarında göreceğimiz dizi, Mayıs 2021'de Disney+'ta yayınlanacak.

Disney, Marvel ortaklığının meyvelerinden olan Loki dizisinden ilk fragman yayınlandı. Thor filmlerinde olduğu gibi dizide de Loki’yi İngiliz oyuncu Tom Hiddleston canlandırıyor.

Loki’yi son olarak, Avengers: Endgame’de uzay taşını alarak kayıplara karışırken görmüştük. Bu nedenle gelecek yıl seyircilerle buluşacak olan Loki dizisinde fesatlık tanrısını evrenin farklı köşelerinde ve farklı zaman dilimlerinde göreceğiz.

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LOKİ DİZİSİ HAKKINDA

Loki dizisinde Tom Hiddleston’a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw ve Sophia Di Martino eşlik edecek. Ayrıca bir başka İngiliz oyuncu Richard E. Grant’ın da dizide henüz açıklanmayan bir rolde yer alacağını biliyoruz. Söylentiler, Grant’ın dizinin yalnızca bir bölümünde yer alacağını ifade ediyordu.

Loki dizisinin çekimleri Ocak 2020’de başlamış olsa da mart ayında COVID-19 önlemleri kapsamında durmuştu ve geçtiğimiz eylül ayında yeniden başladı. Sinema dünyasının en sempatik kötü karakterlerinden Loki, Mayıs 2021’de Disney+ ekranlarında yeniden karşımıza çıkacak.

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