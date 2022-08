Tom Holland kimdir, kaç yaşında? Tom Holland sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

Tom Holland 1 Haziran 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Holland, Güneybatı Londra'daki Wimbledon'da bir Katolik okulu olan Donhead'de hazırlık eğitimini aldıktan sonra eğitimine Aralık 2012'ye kadar Cizvit okulu olan Wimbledon College'da devam etti. Wimbledon'daki Nifty Feet Dans Okulu'nda hip hop dersi alırken dans ile de ilgilenmeye başladı.

TOM HOLLAND KİMDİR?

Holland, oyunculuk kariyerine 2008 yılında West End'deki Victoria Palace Tiyatrosu'nda Billy Elliot the Musical'da başrolü üstlenerek başladı. Aynı yıl içerisinde 2010 yılına kadar canlandıracağı başrolü üstlendi. Tiyatrodaki kariyerinden sonra Holland, ilk olarak bir felaket draması olan Kıyamet Günü (2012) filminde tsunami sonrası mahsur kalan genç bir turist rolünde yer aldı ve Londra Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü'ne layık görüldü. Bu başarısının ardından Holland aktörlük kariyerine tam zamanlı olarak devam etme kararı aldı ve Seninle Yaşıyorum (2013) ve In the Heart of the Sea (2015) filmleri ile Wolf Hall (2015) mini dizisinde yer aldı.

İlk kez Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) filminde ona uluslararası tanınırlık kazandıran Örümcek-Adam karakterini canlandırdı ve toplamda altı Marvel Sinematik Evreni (MCU) filminde bu rolü üstlendi. Bir sonraki yıl Holland Holland BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nü kazandı ve Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017) filminde herhangi bir MCU filminde oyuna adını veren karakteri canlandıran en genç aktör oldu.

TOM HOLLAND SOSYAL MEDYA HESAPLARINI NEDEN KAPATTI?

BBC’nin haberine göre Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.

Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı. Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi. Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.