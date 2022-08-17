MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tom Holland kimdir, kaç yaşında? Tom Holland sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

Tom Holland kimdir, kaç yaşında? Tom Holland sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

17.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tom Holland, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Holland'ın bu açıklamasının ardından "Tom Holland kimdir?" sorusu merak ediliyor. Ünlü ismin sosyal medya hesaplarını neden kapattığı da sorgulanmaya başlandı. Peki Tom Holland kimdir, sosyal medya hesaplarını neden kapattı? İşte merak edilenler...

Tom Holland kimdir, kaç yaşında? Tom Holland sosyal medya hesaplarını neden kapattı?

Tom Holland 1 Haziran 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Holland, Güneybatı Londra'daki Wimbledon'da bir Katolik okulu olan Donhead'de hazırlık eğitimini aldıktan sonra eğitimine Aralık 2012'ye kadar Cizvit okulu olan Wimbledon College'da devam etti. Wimbledon'daki Nifty Feet Dans Okulu'nda hip hop dersi alırken dans ile de ilgilenmeye başladı.

TOM HOLLAND KİMDİR?

Holland, oyunculuk kariyerine 2008 yılında West End'deki Victoria Palace Tiyatrosu'nda Billy Elliot the Musical'da başrolü üstlenerek başladı. Aynı yıl içerisinde 2010 yılına kadar canlandıracağı başrolü üstlendi. Tiyatrodaki kariyerinden sonra Holland, ilk olarak bir felaket draması olan Kıyamet Günü (2012) filminde tsunami sonrası mahsur kalan genç bir turist rolünde yer aldı ve Londra Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü'ne layık görüldü. Bu başarısının ardından Holland aktörlük kariyerine tam zamanlı olarak devam etme kararı aldı ve Seninle Yaşıyorum (2013) ve In the Heart of the Sea (2015) filmleri ile Wolf Hall (2015) mini dizisinde yer aldı.

İlk kez Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016) filminde ona uluslararası tanınırlık kazandıran Örümcek-Adam karakterini canlandırdı ve toplamda altı Marvel Sinematik Evreni (MCU) filminde bu rolü üstlendi. Bir sonraki yıl Holland Holland BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nü kazandı ve Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017) filminde herhangi bir MCU filminde oyuna adını veren karakteri canlandıran en genç aktör oldu.

TOM HOLLAND SOSYAL MEDYA HESAPLARINI NEDEN KAPATTI?

BBC’nin haberine göre Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.

Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı. Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi. Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar'dan dikkat çeken paylaşımlarYunan adalarında tatil yapan Eda Taşpınar'dan dikkat çeken paylaşımlar
Acun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepkiAcun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepki
Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"
Anahtar Kelimeler:
Tom Holland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu! 'İddialara cevap vereceğim'

Muharrem İnce sosyal medyadan duyurdu! 'İddialara cevap vereceğim'

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

'Bitti bu iş' Nwakaeme için son adım! İşte G.Saray'a geliş tarihi...

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…

Acun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepki

Acun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepki

Kadir İnanır'ın yeğeninden çok konuşulacak itiraflar: Dayım yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

Kadir İnanır'ın yeğeninden çok konuşulacak itiraflar: Dayım yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

F.Bahçe'de taraftar ayaklandı! "Hiç oynatmadan gönderin"

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.