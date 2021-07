Tom Holland ve Zendaya aşkı Marvel'i gerdi! Ya ayrılırlarsa?

Örümcek Adam’ın başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta görüntülendi. Çift, Holland’ın 125 bin dolarlık Audi spor otomobilinde öpüşürken fotoğraflandı.

Böylece iki genç oyuncu hakkında yıllardır çıkan aşk dedikoduları da doğrulandı. Hayranları çifti ‘Tomdaya’ ismini verse de Marvel bu durumda o kadar da mutlu değil.

We Got This Covered'ın içeriden bir kaynağa dayandırdığı haberde Marvel'ın, ikilinin birlikteliğinden endişe duyduğu ve çifti yakından takip ettiği iddia edildi.

AYRILIK İHTİMALİ KORKUTUYOR

Marvel, ilişkilerin genellikle inişli çıkışlı olması nedeniyle ikilinin setteki uyumunun bozulmasından kaygılanıyor. Her ne kadar çiftin birliktelikleri sorun yaratmasa da Tom Holland ve Zendaya'nın ayrılması durumunda işler sarpa sarabilir.

Söz konusu durum hem 25 yaşındaki Holland hem de 24 yaşındaki Zendaya açısından ciddi bir baskı gibi görünebilir. Ancak Marvel'ın set dışında yaşanabilecek herhangi bir aksiliğin Örümcek-Adam'ı etkilemesini istememesi de normal karşılanıyor.