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TOMA bu kez yangına müdahale etti

18.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da otoban üzerinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) müdahalesi ile söndürüldü.İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi’nde seyir halinde olan bir tırın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti.İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA’da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı.

Bursa’da otoban üzerinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) müdahalesi ile söndürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi’nde seyir halinde olan bir tırın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti.
İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA’da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı. TOMA’nın müdahalesiyle tırın dorsesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgeden ayrılırken, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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