Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tomara Şelalesi’nde yürüyüş parkuruna inen yaban keçisi sürüsü kameralara takıldı.

Türkiye’de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’nda sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinden oluşan sürü, tabiat parkının yürüyüş yoluna indi. Temizlik yaptıkları sırada gerçekleşen olayda hemen cep telefonuna sarılan görevliler, oldukça ürkek olan hayvanları güçlükle de olsa kayıt altına aldı. Çekilen videoyu “Tomara Şelalesi Tabiat Parkımızın güzel misafirleri.. Yaban keçilerimiz.. Bu güzellikler Tomara’da her an yolunuza çıkabilir..” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını belirterek, 40 ayrı su kaynağının 15 metreden döküldüğü Tomara Şelalesi’nin bir tabiat harikası olduğunu belirterek herkesi görmeye davet etti.

Gümüşhane’de dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden akan Tomara Şelalesi, buz gibi süt rengindeki köpük köpük sularıyla suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenleri bekliyor.