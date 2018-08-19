Tomarza'da krom madeninde göçük: 1 ölü, 1 yaralı

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde bulunan krom madeninde meydana gelen göçükte Bülent Kılıç yaşamını yitirdi, Volkan Bozkurt ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan krom madeninde meydana geldi. Maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Bülent Kılıç ve Volkan Bozkurt toprak altında kaldı. Madencilerin çabalarıyla Kılıç ve Bozkurt bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bülent Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık durumu ağır olan Volkan Bozkurt ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bozkurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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