Tomarza'da minibüs takla attı: 2 ölü

TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Tomarza ilçesi Şiraz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri yönünden Tomarza yönüne giden Ahmet Karalar (41) yönetimindeki 38 GD 220 plakalı minibüs, yoldan çıkıp takla attı. Kazada, Karalar ile yanındaki Erol Gazcıoğlu (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ahmet Karalar ve Erol Gazcıoğlu, Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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