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Tombala uğruna bir daireye 45 kişi sığdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir dairede tombala oynayan 45 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir dairede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eskişehir’de bir dairede tombala oynayan 45 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir dairede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla daireye baskın yapan polis ekipleri, odada tombala malzemeleri ele geçirdi. Yapılan incelemede tombala oynanan odaya kapalı devre televizyon sistemi kurulduğu ve tombala oynayanların kamera sistemiyle karşı sokaktaki bir apart dairesinden izleyerek oyuna katıldığı ortaya çıktı.

2 odalı apartta 45 kişi yakalandı
Polis ekiplerince yapılan aramada şüphelilerin karşı sokaktaki 2 odalı apart daireye kaçtığı belirlendi. Çilingir yardımıyla odaya giren polis ekipleri, yere oturmuş vaziyette saklanmaya çalışan 45 kişiyi yakaladı. Apart dairelerde yapılan aramalarda 3 tombala makinesi, kamera cihazı, pompalı tüfek, 4 adet fişek, tombala topları, çok sayıda tombala kartı, 80 adet 9 mm tabanca mermisi, tombala çekilişini uzaktan gösteren kapalı devre düzeneği ve 9 adet televizyon ele geçirildi.
Asayiş Şubesi ekiplerince tombala oynarken yakalanan 45 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira, kumar oynamak suçundan da bin 225’şer lira olmak üzere toplamda 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

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