Tommy Hartung, Contemporary Istanbul Akbank Sanat Standı’nda

İstanbul,12 Eylül (DHA) - Akbank Sanat, 20-23 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul’daki standında Amerikalı sanatçı Tommy Hartung'un “Imge Şeyler - Image Things” başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergide Tommy Hartung'un video yapıtları sergilenecek.

Tommy Hartung’un nesnenin varlık yapısını aşmaya çalıştığını belirten küratör Hasan Bülent Kahraman şöyle konuştu:

“Onun doğal konumunu doğa ötesi ve zihinsel bir düzeye çıkarma kaygısını güdüyor. Gerçeğin doğayla koparılmış ilişkisinde yeni bir düzey ve düzlem tasarlıyor.

“Bu insana da yeni bir düzlem tasavvur etmektir. İnsan sözcüklerle ve dille mevcuttur. Bir anlatıcıdır insan. Bunun kurmaca olup olmaması o derecede önemli değildir. Anlatının kendisidir önemli olan.

“Anlatı daima gerçeğin ötesindedir. Her anlatı öte anlatıdır/meta-anlatıdır. Hartung dili görselleştirerek anlatıyı imgeleştirerek insanı kendi varoluşunu yeniden sorgulamaya itiyor. İnsan bu kez, Hartung’un işlerinde imgelerin ve anlatıların içindedir ama görünmez. Çünkü imge ve anlatı varsa ve o imge ve anlatı yeniden kurgulanmışsa insan oradadır ve mevcuttur.

“Bu insanın doğa dışı olarak kendisi oluşunun ilk evresidir. Artık şeyler yoktur, imge şeyler vardır ve artık onlar insanı türetmektedir. Üstelik imge tekil değil çoğuldur. İmgelerin imgeleri ürettiği, imgelerin imgeler aracılığıyla üretildiği bir kesitte ve katmandayız. Hartung bu yeni evrenin kurucusudur.” (Fotoğraflı)

Akbank Sanat, 20-23 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul’daki standında Amerikalı sanatçı Tommy Hartung'un “Imge Şeyler - Image Things” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Istanbul DHA



