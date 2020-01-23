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Tomris Hatun'un hayatı sinemaseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kazak yönetmen Akan Satayev'in yönettiği "Tomris" filminden ilk fragman, Türkçe alt yazılı olarak yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Tomris Hatun'un hayatını konu alan Kazakistan yapımı "Tomris" filmi, 10 Nisan'da vizyona girecek.

Kazak yönetmen Akan Satayev'in yönettiği, Siyah Beyaz Film tarafından hakları satın alınan filmin ilk fragmanı Türkçe alt yazılı olarak yayınlandı.

Saka Türkleri'nin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatını ve zaferlerini anlatan film, Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışma listesine girdi.

Filmin konusu şöyle:

"Kocasının ölümü üzerine M.Ö 6. yüzyılda tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yapar. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını yazdırır."

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