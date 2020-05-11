HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu? İşte Tomris Uyar’ın hayatı!

Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu? İşte Tomris Uyar’ın hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

Google, bugün Türkiye’de kullanıcıları Tomris Uyar’a adanmış bir doodle ile karşılaşdı. Peki Tomris Uyar kimdir, nerelidir, önemi nedir? Google Tomris Uyar’ı neden Doodle yaptı? İşte Tomris Uyar’ın hayatından detaylar...

Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu? İşte Tomris Uyar’ın hayatı!

Bugün Google’ın Türkiye gündeminde Tomris Uyar var ki büyük edebiyatçının 79. doğum günü için bir doodle hazırladı. Tanımayanlar doğam olarak Tomris Uyar kimdir, Google neden onun adına bir Doodle hazırladı merak ediyorlar. İşte Tomris Uyar’ın hayatı...

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar Türk öykü yazarı ve çevirmendir. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR’IN ESERLERİ

  • İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)
  • Ödeşmeler (Sinan, 1973)
  • Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)
  • Gündökümü 1975 (Koza, 1976)
  • Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı
  • Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)
  • Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)
  • Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)
  • Büyük Saat (Can, 1984)
  • Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)
  • Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)
  • Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı
  • Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)
  • Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)
  • Sekizinci Günah (Can, 1990)
  • Otuzların Kadını (Can, 1992)
  • İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)
  • Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)
  • Aramızdaki Şey (Can, 1997)
  • İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)
  • Gündökümü I - II (YKY, 2003)
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü! Kısıtlamaların ardından bu sabah 15 Temmuz köprüsü!
Koparmanın cezası 146 bin TLKoparmanın cezası 146 bin TL
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

En Çok Okunan Haberler

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
FSM Köprüsü girişinde kaza: 1 ağır yaralı

FSM Köprüsü girişinde feci kaza

21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler bugün yeniden açıldı

21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler bugün yeniden açıldı

Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL

Koparmanın cezası 146 bin TL

Kısıtlamanın ardından bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! Yoğunluk oluştu

Kısıtlamanın ardından bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü!

Rize’de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu! Uzmanlardan 'ikinci dalga' uyarısı

Rize’de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu!

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İstanbul'da araç ve yaya yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da bu sabah

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.