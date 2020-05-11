Tomris Uyar kimdir, neden Doodle oldu? İşte Tomris Uyar’ın hayatı!

Bugün Google’ın Türkiye gündeminde Tomris Uyar var ki büyük edebiyatçının 79. doğum günü için bir doodle hazırladı. Tanımayanlar doğam olarak Tomris Uyar kimdir, Google neden onun adına bir Doodle hazırladı merak ediyorlar. İşte Tomris Uyar’ın hayatı...

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar Türk öykü yazarı ve çevirmendir. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.