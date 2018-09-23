Tomruğun altında can verdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSAnın İnegöl ilçesinde traktöre yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalıp ağır yaralanan Mustafa Tetik (76), kaldırıldığı hastanede öldü.
İnegöl'ün kırsal İclaliye Mahallesi'nde oturan Mustafa Tetik (76), ormanında kestiği ağacın gövdesini traktöre yüklemeye çalıştığı tomruk kaydı. Tetik, yuvarlanan tomruğun altında kaldı. Yakınları tarafından ağacın altından kurtarılan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınantetik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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