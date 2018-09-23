HABER

Tomruğun altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

BURSAnın İnegöl ilçesinde traktöre yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalıp ağır yaralanan Mustafa Tetik (76), kaldırıldığı hastanede öldü.

Tomruğun altında can verdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSAnın İnegöl ilçesinde traktöre yüklemeye çalıştığı tomruğun altında kalıp ağır yaralanan Mustafa Tetik (76), kaldırıldığı hastanede öldü.
İnegöl'ün kırsal İclaliye Mahallesi'nde oturan Mustafa Tetik (76), ormanında kestiği ağacın gövdesini traktöre yüklemeye çalıştığı tomruk kaydı. Tetik, yuvarlanan tomruğun altında kaldı. Yakınları tarafından ağacın altından kurtarılan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınantetik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tomruğun altında can verdiTomruğun altında can verdiTomruğun altında can verdi

PARTNEREn korkunç davetsiz misafirlerEn korkunç davetsiz misafirler
Akın akın geldiler! Havadan görüntülendiAkın akın geldiler! Havadan görüntülendi
Sosyal medyada polise ‘Geberin’ diye yazan muhtara gözaltıSosyal medyada polise ‘Geberin’ diye yazan muhtara gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Tüm dünya buradan atlıyor

Tüm dünya buradan atlıyor

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.