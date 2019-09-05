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Tomruk altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

Tomruk altında kalan işçi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan iki orman işçisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kızılkaya bölgesinde kesim işinde çalışan Nihat (56) ve Fevzi Çakır'ın üzerine istiflenmiş ağaç tomrukları devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, tomruk altına kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük orman işçisi

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