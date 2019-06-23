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Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kastamonu’da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolunda Selahattin Çolakoğlu idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze uçtu.

Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolunda Selahattin Çolakoğlu idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası kamyon şoförü Selahattin Çolakoğlu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan kamyonun sürücüsü, Şenpazar ve Cide Belediyesi ekiplerinin müşterek çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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