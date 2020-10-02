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Tomruk yüklü TIR devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 02:55 | Son Güncelleme

Mardin-Nusaybin Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tomruk yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Mardin-Nusaybin Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 AE 645 Plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje yan devrildi. Yan yatan tır’ın sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Mardin Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından TIR’ın çekilmesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tomruk yüklü TIR devrildi: 1 ölü

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