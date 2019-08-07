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Tomrukların altında kalan adam can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler’de bir kerestecide tomrukların altında kalan Yusuf Ç.

Tomrukların altında kalan adam can verdi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler’de bir kerestecide tomrukların altında kalan Yusuf Ç. isimli emekli çalışan hayatını kaybetti.
Olay Başkent’in mobilyacıları ile bilinen Siteler’de meydana geldi. 55 yaşındaki emekli Yusuf Ç. çalıştığı kereste atölyesinde tomrukların hareket etmesi sonucu yüzlerce yükün altında kalarak yaşamını yitirdi. Yusuf Ç.’ye ilk.müdahaleyi diğer işçiler yaptı. Önce tomrukların altından çıkarılan Yusuf Ç.’nin ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Yusuf Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın naaşı defnedilmek üzere gönderilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Tomrukların altında kalan adam can verdi

Tomrukların altında kalan adam can verdi

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