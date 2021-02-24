Ton balığı çıplak elle mi paketleniyor: Dardanel'den açıklama geldi! Ton balığı nasıl paketleniyor?

Çalışanlarının balıkları paketlere çıplak elle yerleştirdiğine dair bir videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Dardanel’den, plastik eldiven ve çıplak elle ton balığı doldurma konusuna ilişkin açıklama geldi. Bu süreçte vatandaşlar ton balığı çıplak elle mi dolduruluyor araştırması yaparken, Dardanel yaptığı açıklamada plastik eldiven kullanımının bu tür paketlemelerde ‘yabancı madde bulaş riski oluşturduğunu’ ve çıplak elle paketlemenin ‘tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulama olduğunu’ ifade eden yorum geldi. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları mevzubahis videoda yer alan "salamura suyu"na da dikkat çekti. Ton balığının içindekiler bölümünde salamura suyu yazmadığını aktaran sosyal medya kullanıcıları bu konuya da dikkat çeken paylaşımlar yaptı. TON BALIĞININ "İÇİNDEKİLER" KISMI Tüketici şikayetlerini yayınlayan ‘denetle!’nin Twitter hesabında Dardanel’in fabrikasında balıkların paketleme sürecini içeren bir video paylaşılmış, ‘çıplak elle paketleme’ yapıldığı için firma şöyle eleştirilmişti: “Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var.”

Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor.

İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var.@balikuzmani pic.twitter.com/AUh1DUTiFP — denetle! (@denetlecomtr) February 23, 2021 Bu paylaşımın ardından ton balığı tüketiciler, ton balığının içindekiler doğru mu, ton balığının içinde neler var sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Dardanel'in resmi internet sitesinde yer alan ürünlerde içerikler bölümünde ürünün çeşidine göre içerikler yer alıyor. DARDANEL'DEN "ÇIPLAK ELLE TON BALIĞI DOLDURMA AÇIKLAMASI" Yapılan paylaşımın ardından Dardanel’in Twitter hesabında paylaşılan ‘Doğru Bilgilendirme Mektubu’ başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerle ilgili gelen eleştirileri üzülerek ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Tesislerimizdeki eldiven kullanımı başta olmak üzere, yorumlara konu olan bazı yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek isteriz. Günümüzün gıda güvenliği prensipleri içerisinde, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı; kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir.” (Türk Gıda Kodeksi ve FDA)

TON BALIĞI İŞLEMİNDE EL HİJYENİ, GIDA İLE TEMASA UYGUN OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR ‘Tüm çalışanların el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte olduğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edildiği’ aktarılan açıklamada şöyle devam edildi: “Periyodik olarak çalışanlarımızın el hijyeni, gıda ile temasa uygun dezenfektanlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, en doğal ve hijyenik şekilde üretilirken, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Etiket bilgilendirmemiz yukarıda bahsi geçen açıklamalar ışığında Türk Gıda Kodeksi’nin yönetmeliğine uygundur. Tüm ürünlerimiz koruyucu ve katkı maddesi kullanmaksızın, mikroorganizma riskini ortadan kaldıran 121 derecede sterilizasyon sürecinden geçirilmektedir. FDA, European Comission, Türk Gıda Kodeksi, Codex Alimentarius gibi ulusal ve uluslararası tüm mevzuatları başarıyla uygulayan şirketimizin yine bu konuda ulusal referans olarak kabul edilen BRC A seviyesi Kalite Standardı Sertifikası bulunmaktadır.“