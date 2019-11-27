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Ton balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

Daha çok kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da, bir balıkçının tezgahında bulunan, her biri yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki 4 ton balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.Merkez Haliliye ilçesinde Topçu Meydanı’nda balıkçılık yapan Behçet Sili, 4 ton balığını Karadeniz Bölgesi’nden sipariş ederek tezgahına koydu.

Daha çok kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da, bir balıkçının tezgahında bulunan, her biri yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki 4 ton balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.
Merkez Haliliye ilçesinde Topçu Meydanı’nda balıkçılık yapan Behçet Sili, 4 ton balığını Karadeniz Bölgesi’nden sipariş ederek tezgahına koydu. Balıkların geldiğini haber alan birçok vatandaş, 1,5 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki balıkları görmek için balıkçıya geldi.

“Daha önce televizyonda görmüştük”
Ton balığını ilk defa gören Hüseyin Tiryakioğlu, “Yoldan geçerken dikkatimi çekti baktım. Güzel görünüyor almayı düşünüyorum. Daha önce televizyonda görmüştüm. Şimdi de ilk kez burada gördüm" dedi.
Balığı parçalara ayıracaklarını ve kilogramını 35 liradan satışa sunacağını belirten Balıkçı Behçet Sili, "4 tane ton balığını getirttik. Halkımıza faydalı olacak şekilde buna bir imkan oluşturmaya çalışıyoruz. Her bir ton balığı 75 ile 80 kilo arasındadır. Ton balığı özellikle kalp ve şeker hastalığına iyi geliyor. Urfalıların bu balığa rağbeti yüksek oluyor. Birazdan kesimini yapacağız, halka kilo kilo satacağız. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Vatandaşlar bu balıktan yedikten sonra ton balığını arıyor” ifadelerini kulandı.

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