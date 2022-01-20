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Tonga'ya yanardağ patlamasından 5 gün sonra ilk yardım uçağı indi

20.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tonga'da Cumartesi günü meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından ülkenin en büyük havalimanındaki küller temizlendi. Yeni Zelanda'ya ait bir askeri uçak bugün ilkyardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırdı. Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından gönderilen diğer uçak ve gemiler ise yolda.

Tonga'ya yanardağ patlamasından 5 gün sonra ilk yardım uçağı indi

Tonga'da Cumartesi günü meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından ülkenin en büyük havalimanındaki küller temizlendi. Yeni Zelanda'ya ait bir askeri uçak bugün ilkyardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırdı. Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından gönderilen diğer uçak ve gemiler ise yolda.

Doğal afetten sonra adaların üstünü kaplayan kül tabakasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Bölgede deniz suyunun yanı sıra içme suyunun da kirlendiği gelen haberler arasında.

En az üç kişinin öldüğü afet iletişim kanallarına hasar vermiş, Tonga'nın dünyayla bağlantısı 5 gün kesilmişti.

Hem iletişimin yavaş yavaş sağlanmaya başlaması hem de Başkent Nuku'alofa'daki havaalanının yüzlerce kurtarma ekibi ve gönüllünün yardımıyla temizlenmesinin ardından ilk yardım uçağı bölgeye ulaştı.

Yeni Zelandalı Tümamiral Jim Gilmour, bugün su konteynırı, geçici barınma malzemesi, elektrik jeneratörü, hijyen kitleri ve iletişim ekipmanlarının bulunduğu C-130 Hercules uçağının yerel saatle 16.00'da Tonga'ya indiğini duyurdu. Yerde 90 dakika kalması planlanan uçak ekibi kimseyle temas kurmayacağı belirtildi.

Hem Avusturya hem de Yeni Zelanda yetkilileri yardımların, şimdiye kadar yalnızca bir vaka görülen adada koronavirüsün yayılmasına yol açmamak için temassız olarak iletileceğini bildirdi.

Avustralya yetkilileri, kimsenin yardım uçaklarından inmeyeceğini açıkladı.

Yardım malzemesi taşıyan Yeni Zelanda donanma gemisi HMNZS Wellington da bugün Tonga'ya varacak. Yolda ve limanlara ulaşmada sıkıntı yaşanım yaşanmadığını denetleyecek.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peeni Henare daha önce BBC'ye yardımlarla 250 tondan fazla içme suyunun ve tuzlu suyu içilebilir hale getiren ekipmanların bölgeye ulaştırılacağını bildirmişti.

Bölgeyle iletişim Digicel'in sağladığı bir 2G bağlantısıyla kuruluyor ancak yüksek talepten dolayı hatlar çok yoğun. Su altındaki ana kablonun tamiri ise haftalar sürebilir.

Tonga'nun Avrupa Birliği Konsolosluğu'na gelen Yeni Zelanda ekibinin havadan çektiği fotoğraflada Nuku'alofa'daki araçların, yolların, binaların hasar gördüğü, etrafın külle kaplandığı; bazı adalarında yok olduğu görülüyor.

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Yanardağı'nın patlaması ABD'de bile hissedildi. Peru'da iki kişi yükselen dalgalar nedeniyle boğulurken başkent Lima yakınlarındaki plajlar petrol sızıntısının ardından trafiğe kapatıldı.

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