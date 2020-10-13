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Tonlarca ağırlığındaki demir çatıyı lodos kara yoluna uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle bir otelin tonlarca ağırlığındaki çatısı uçarak İzmir-Çanakkale kara yoluna düştü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle bir otelin tonlarca ağırlığındaki çatısı uçarak İzmir-Çanakkale kara yoluna düştü. Şans eseri yolun boş olması bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre Edremit İlçesi Avcılaraltı mevkiinde bulunan bir otelin tonlarca ağırlığındaki çatısı şiddetli lodosta uçarak etrafındaki evlerin çatılarına zarar verip elektrik direğini de yıktıktan sonra E5 kara yoluna düştü. Yolun boş olması ve yağmur nedeniyle etrafta kimsenin olmaması sayesinde olay maddi hasar ile atlatıldı. Elektrik direğinin yıkılması ve tellerin kopması üzerine Edremit’in Altınoluk Mahallesi ve Ayvacık’ın Küçükkuyu Beldesi uzun süre elektriksiz kaldı. E5 yolu da bir süre kapalı kaldı. Yola düşen enkaz belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlenerek yol trafiğe açıldı.

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