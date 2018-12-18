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Tonlarca hamsi yola döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 07:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, hamsi yüklü bir tırın kapağının açılması sonucu 15 ton balık yola saçıldı.

İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden Ferhat Altun idaresindeki tırın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.

15 ton hamsi yola döküldü

Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü.
İznik-Adapazarı kara yolunda ilerleyen tırın kapağı bilinmeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.
Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolun güvenliği sağladı.
İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
hamsi yüklü kamyon iznik

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