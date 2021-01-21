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Tonlarca limon yola döküldü

21.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Niğde’de limon yüklü tırın yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon dolu kasalar yola savruldu.Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana gelen olayda, Levent Polat idaresindeki 50 AZ 950 plakalı limon taşıyan tırın yan kapağı iddiaya göre yükünün dengesiz yüklenmesi sonucu açıldı.

Niğde’de limon yüklü tırın yan kapağının açılması sonucu tonlarca limon dolu kasalar yola savruldu.
Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda meydana gelen olayda, Levent Polat idaresindeki 50 AZ 950 plakalı limon taşıyan tırın yan kapağı iddiaya göre yükünün dengesiz yüklenmesi sonucu açıldı. Tırın dorsesinde bulunan tonlarca limonda kapağın açılmasıyla yola saçıldı. Trafik bir süre aksarken, olay yerine polis ve belediye temizlik işçileri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, temizlik ekipleri de yola saçılan limonları toplamak için çalışma başlattı.
Tır sürücüsü Levent Polat da limonların araca dengesiz yüklendiğini söyleyerek kasaların da bundan dolayı kasaların devrildiğini ileri sürdü.

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