Bursa’da bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Aşırı yağışlar nedeniyle su çeken killi toprağın kayması neticesi yaşanan hareketliliği 10 gün önce farkettiklerini belirten mermer ocağı sahibi, “Tüm tedbirlerimizi aldık, 10 gündür çalışmıyorduk, kaymanın yaşanacağı anı bekliyorduk” dedi.

Nilüfer ilçesine bağlı İnegazi Mahallesinde Nezih Kümbetoğlu’na ait mermer ocağında 3 gün önce toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması, olayı daha önceden hissedip 10 gün öncesinden ocaktaki faaliyetleri durduran mermer ocağı sahibi yanında çalışan ustalar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kaymanın yaşanmasıyla birlikte tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar un ufak olurken etrafı toz bulutu kapladı. O sırada ocağın zemininde bulunan pompası bozuk olduğu için hareket kabiliyeti olmayan bir iş makinesi de yuvarlanan kayaların arasında kalıp zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Maden ocağı sahibi Nezih Kümbetoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Doğa olayı maalesef karşı gelemiyorsun, bu sene normal çalışmamız devam ederken bölge aşırı yağışlar sebebiyle çok su aldı. Killi toprak suyu emince hareketliliği hissettik ve 10 gün önce mermer ocağındaki çalışmayı durdurduk. Tedbir maçlı 10 gündür çalışmıyorduk. Olayın olduğu gün sesler çoğalınca tüm arkadaşları dışarıya çıkardık. Ocağın etrafına bez çektiğimiz için zaten kimseyi içeriye sokmuyorduk. Tüm kontrol ve tedbirleri alıp ocağın çökmesini bekledik. Tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladık” dedi.

Mermer kayaların altında kalan iş makinesinin hareket kabiliyetinin bulunmadığını belirten Kümbetoğlu, “İş makinesinin pompası bozuktu. Tamir için Ankara’ya göndermiştik. Bu yüzden hareket ettiremedik” diye konuştu.

Olayla ilgili konuşan Maden Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da olayın kontrollü bir şekilde yaşandığını belirterek, “Bu sene yağışlar çok yoğun oldu. Yağışların etkisiyle gevşeyen toprakta akma olacağı önceden tespit edilmiş, Ocak 10 gün öncesinden tedbir amaçlı faaliyete durdurulmuş. Olay günüde kontrollü bir şekilde göçmüş. Zaten görüntüyü çeken arkadaşların seslerinden de kontrollü şekilde olduğu anlaşılıyor. Görüşümüz alınsaydı biz olayın nasıl ne şekilde yaşandığını anlatırdık” diye konuştu.

