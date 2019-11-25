Tony Blair: "Brexit, İskoçya'nın bağımsızlığını tekrar masaya getirdi"

LONDRA (AA) - Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) tartışmalarının İskoçya'nın bağımsızlığını masaya tekrar getirdiğini belirtti.

Blair, Reuters Newsmaker Forumu'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı ve Kuzey İrlanda'nın birlikle daha yakın ilişki yürütmesini öngören anlaşmanın İskoçya'daki bağımsızlık söylemlerine olan etkisini değerlendirdi.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalmasının bölge için daha iyi olacağını düşündüğünü dile getiren Blair, "Ama Brexit, İskoçya'nın bağımsızlığını tekrar masaya getirdi. Bu sorunun diğer bir boyutu da Johnson'ın anlaşmasının kabul edilmesi halinde Kuzey İrlanda'da karmaşık bir durumun ortaya çıkması." dedi.

Anlaşmada Kuzey İrlanda'nın AB ile gümrük birliğinde kalmasına imkan tanındığına dikkati çeken Blair, "Açıkçası İskoç milliyetçileri, artık argümanları için ek bir boyuta sahip durumdalar. Buna katılmıyorum ancak 'Kuzey İrlanda'nın ortak pazarda kalmasına izin verdiniz, neden bize izin verilmiyor? Biz de Brexit'e referandumda güçlü bir şekilde karşı oy verdik' diyeceklerdir." ifadesini kullandı.