ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!

Mac’te 3. parti cihazlar için Bluetooth bağlantısı kurma biraz zahmetli bir iş olsa da, Apple ile uyumlu aksesuarlar çok kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Ancak macOS, Bluetooth bağlantısı kurduktan sonra kullanıcılara pek fazla opsiyon sunmuyor. ToothFairy isimli uygulama ile Mac’e bağlı olan Bluetooth cihazları yönetmek çok kolay.

ToothFairy neler sunuyor?

ToothFairy uygulamasını yükledikten sonra “+” simgesi ile Mac’e bağlı cihazlarınızı uygulamaya ekliyorsunuz. Daha sonra bu cihazların simgelerini seçiyorsunuz. Uygulamaya tanıttığınız cihazlar, simgeleri ile birlikte direkt olarak menü çubuğunda görünüyor.

Menü çubuğunda görünen Bluetooth cihaz simgelerine tıkladığınızda ise Bluetooth bağlantısı başlatılıyor. Bir kez daha tıkladığınızda bağlantı kesiliyor. Ayrıca bu simgelerin yanında cihazların batarya durumları da görünüyor.

AirPods’u iPhone’a bağlamak çok kolay olsa da Mac’e bağlamada çok uğraş veriyordum. Bu uygulama sayesinde menü çubuğuna tek tıklama ile AirPods‘u kolayca Mac’e bağlayabiliyor ve bağlantısını kesebiliyorum. Eğer siz de Mac’e AirPods ve benzeri Bluetooth cihazlarınızı gün içerisinde çok sık bağlıyorsanız bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

Mac App Store‘da 12,99 TL’ye satılan uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

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