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Top oynayan çocuğuna bağıran komşularını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

BURSA'da evinde uyuduğu sırada, top oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle bağıran Bahtiyar Ö.

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da evinde uyuduğu sırada, top oynayan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle bağıran Bahtiyar Ö. ve babası Osman Ö., çocuklardan birinin babası olan Celal B. tarafından bıçaklandı. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçi Bahtiyar Ö. (25), uyumak için yattı. Ancak sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Pencereye çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö. (56), iddiaya göre çocuklara bağırdı. Bunun üzerine çocuklardan birinin babası olan ve karşı binada oturan Celal B. (49), sokağa çıkıp, Bahtiyar Ö. ve Osman Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Celal B., "Sen benim oğlumü nasıl bağırırsın?" diyerek, yanında getirdiği bıçağı baba Osman Ö.'nün karnına sapladı. Baba kanlar içinde kalırken Celal B., Bahtiyar Ö.'yü de bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Olayı gören vatadandaşların engel olmaya çalıştığı Celal B. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı baba ve oğlu ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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