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'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda narkotimler, koçbaşıyla kapısını kırarak operasyon düzenledikleri bir evde “Topal Demet” lakaplı engelli kadın torbacıyı sürünerek gittiği tuvalete uyuşturucu madde imha ederken yakaladı. Polis tuvalet deliğinden çıkarttığı uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda peşinde oldukları torbacı bir kadının uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine tim, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan cezaevine girdikten sonra fiziksel engelli olması nedeniyle tedavi olması için “denetimli serbestlik” yasasıyla salıverilen “Topal Demet” lakaplı Zöhre T.’nin (46) Tarlabaşı’nda bir evde olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak üzerinde tespit edilen tek odalı eve operasyon düzenledi.

TUVALETE UYUŞTURUCU MADDE ATARKEN YAKALANDI

İHA'nın haberine göre, operasyonda kapısını koçbaşıyla kırarak eve giren polis, fiziksel engelli kadının akülü tekerlekli sandalyeden indikten sonra sürünerek tuvalete gittiğini fark etti. Hemen tuvalete giren polis, kadını kucağındaki çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu maddeyi deliğe atarken suçüstü yakaladı. Kadını hemen yerden kaldırarak sandalyesine oturtan polis, evde bulunan R.A.’yı da yere yatırarak kelepçeledi. Ardından tim tuvaletin deliğindeki maddelere tek tek çıkartarak el koydu.

ENGELLE TORBACI KADIN TUTUKLANDI

Aramaların ardından polise aldığı uyuşturucu madde miktarını söyleyen kadın, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 7 adet kaydı olmasına rağmen ekiplere, maddeyi satmadığını hasta olduğu için içtiğini iddia etti. Her defasında fiziksel engeli ve vücudundaki yaraları bahane ederek tedavi olmak için cezaevinden çıktığı öğrenilen kadının, bu sayede zehir satmaya devam ettiği ortaya çıktı. Operasyonun ardından gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürülen torbacı kadın, işlemlerinin yapılmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde gözaltına alınan R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
topal demet torbacı beyoğlu

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