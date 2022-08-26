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  4. Topallayarak girdi, koşarak çıktı! Yalanı ifşa olan dilenci herkesi şaşırttı

Topallayarak girdi, koşarak çıktı! Yalanı ifşa olan dilenci herkesi şaşırttı

26.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de trafik ışıklarında ‘Bir Babanın Feryadı’ başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilenci şahıs topallayarak girdiği karakoldan koşarak çıktı. Üzerinde 896 TL para bulunan sahte engelli dilencinin yalanı ise götürüldüğü Zabıta karakolunda ifşa oldu.

Topallayarak girdi, koşarak çıktı! Yalanı ifşa olan dilenci herkesi şaşırttı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayağına taktığı aparat ile engelli olduğunu iddia eden şahsın foyasını karakolda ortaya çıkardı. Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında ‘Bir Babanın Feryadı’ başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi. Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

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TOPALLAYARAK GİRDİĞİ KARAKOLDAN KOŞARAK ÇIKTI

Zabıta Karakoluna götürülen sahte engelli dilenci, uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak Zabıtaya teslim etti. Sahte dilenci topallayarak girdiği karakoldan ise koşarak çıktı.

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Karabük'ten Düzce'ye gelerek insanların iyi niyetlerini suiistimal eden sahte dilenciye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uygulandı.

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PARAYA EL KONULDU

Üzerinden çıkan 896 TL paralara da kamulaştırılmak üzere el konuldu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Düzce engelli
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