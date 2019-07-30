Topaloğlu ve Öztankal'a çiçekli karşılama

Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde eden özel sporcu Ali Topaloğlu ile masa tenisi branşında çift erkeklerde üçüncü olan Salihcan Öztankal, memleketleri Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen programda Topaloğlu ile Öztankal'ı Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Canik Belediyesi spor Müdürü Üzeyir Kodan, sporcuların hocaları, aileleri ve yakınları karşıladı.

Samsun'un en özel sporcularını Türkiye'ye yaşattıkları gururdan dolayı tebrik eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Finlandiya'dan 18 madalya ile beraber ülkemize dönen tüm özel sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Salihcan, masa tenisinde grup olarak üçüncü oldu. Ali, gülle atmada Avrupa şampiyonu oldu. Emeği geçen tüm hocalarına ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etmişti.

