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Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

05.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri Mesudiye ilçesi Topçam Baraj Gölü’nde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla eğitimlerine devam ediyor.Çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Yelken ve Kano Eğitimi Projesi” Ordu’nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri Mesudiye ilçesi Topçam Baraj Gölü’nde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla eğitimlerine devam ediyor.
Çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Yelken ve Kano Eğitimi Projesi” Ordu’nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ordu’nun kıyı şeridinde bulunan tüm ilçelerde eğitimler yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri, bu eğitimlere yüksek rakımlı ilçelerde bulunan menderes, göl, baraj ve akarsu üzerlerinde de devam ediyor.
Ordu’nun su sporları alanında öncüleri olmak için aralıksız çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kez antrenmanlarını Melet Irmağı üzerinde kurulu Topçam Baraj Gölü’nde gerçekleştirdi. Topçam Baraj Gölü’nün doğal güzellikleriyle buluşan yelken ve kanolar görsel bir şölen oluştururken antrenmanları izlemeye gelen vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

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