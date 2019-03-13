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Topçu: Devlet, itibarını kar altından çıkarmalıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yargıtay’ın Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kararı hakkında, "Hukuk inşallah herkesin hakkını hukukunu iade eder ve devlet buradan hukuk yolu ile kar altından itibarını çekip çıkarmış olur" dedi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yargıtay’ın Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kararı hakkında, "Hukuk inşallah herkesin hakkını hukukunu iade eder ve devlet buradan hukuk yolu ile kar altından itibarını çekip çıkarmış olur" dedi.

Kırıkkale’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Sönmez’in '25 Yılda Türkistan' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterde yaşamlarını yitirmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada alınan kararları değerlendirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameyi ele alan Topçu, "Ben hadise olduğu zaman ‘Devlet, kar altında kaldı’ demiştim, Bugün geldiğim noktada sözüm aynı. Yani hukuk, yargı, üstüne düşeni bir an evvel yapmalı. Gecikmiş adalet diye bir şey olmaz ve bu hadise birilerinin geçim kapısı haline geldi. Yani üzerine hikayeler yazılıyor, senaryolar yazılıyor, Bunları doğru bulmuyorum ve Muhsin Başkan bunu hak etmiyor. O hukuku kar altından çıkartmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz sonrası ilgililere, yetkililere idari noktada bir takım talimatlar verdi. Dosyalar tekrar gündeme geldi. Benim genel başkanlığım zamanında zaten birçok şüpheli olarak addedilenler 8-9 ay tutuklu kaldı. Biz tabi hiç kimsenin ne haksız yere bir yerde tutulmasını, gözetim altına alınmasını istemeyiz asla istemeyiz” diye konuştu.

‘BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİL’

Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesinde hata veya ihmal varsa bunun hesabının verilmesi gerektiğini kaydeden Topçu, “Eğer bir hata ihmal, bir kusurdan neticelendiyse bu memleket sahipsiz değil. Hatasının, kusurunun, ihmalinin karşılığı neyse bunun hesabını versin. Ha yok bu eğer birilerinin iddia ettiği gibi yani bir kastı mahsusadansa bunda hepimizin faydası var. Devlet için millet için, uğraşan herkes için faydası var. Geç bile olsa neticede hak yerini bulur adalet yerini bulur. Kimseyi peşinen suçlu görme durumunda da değiliz. Hukuk inşallah herkesin hakkını hukukunu iade eder ve ifade ettiğim gibi devlet buradan hukuk yolu ile kar altından itibarını çekip çıkarmış olur" ifadelerini kullandı.

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