“4. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri”nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan “4. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri”nin açılışına katıldı. Fuar alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topçu, “4. Kars, Ardahan, Iğdır tanıtım günlerinde hemşerilerimle beraberim. Çok muhteşem bir katılım var. Kars, Ardahan, Iğdır illeri birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan serhat illerimizdir. Bu serhat illerimizin insanları tarih boyunca vatanın, milletin, devletin tekliği ve varlığı için bedel ödemiş, şehit ve gaziler vermiş, vatan ve millet aşıklarıdır. Kars, Ardahan, Iğdır’ın havası ve suyu sert, Kürt’ü, Türkmen’i, Alevisi, Sünnisi ile insanları mert ve diğerkamdır. Ben bu organizasyonda emeği geçen Kars Ardahan Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ve emeği geçen tüm paydaşları kutluyorum” dedi.