Topçu: “Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, jeopolitiği ve insan potansiyeliyle bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, tarihi backgroundu, jeopolitiği ve jeostratejik konumu ve insan potansiyeli ile bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu heyetini ve Güvenlik Uzmanı Stratejist Abdullah Ağar’ı Külliye’deki ofisinde kabul etti. Ziyareti basın mensuplarına değerlendiren Topçu, Türkiye’nin güçlü liderliğine dikkati çekerek, “Türkiye, güçlü liderliği, siyasi istikrarı, tarihi backgroundu, jeopolitiği ve jeostratejik konumu ve insan potansiyeli ile bölgesinde oyun kurucu ülkeler arasındadır” dedi.

Türklerin tarihte büyük medeniyetler ve büyük imparatorluklar kurduğunu söyleyen Topçu, Türkiye’nin de, AB ve ABD’nin bazı tutumlarına rağmen, NATO, AB ülkeleri, ABD ve Rusya ile güçlü ilişkilerinin olduğunu söyledi.

“Türkiye, iç ve dış muarızlarına rağmen çok güçlü ve itibarlı bir ülke”

Türkiye’nin, Asya, Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde; STK’lar, iş adamları ile devlet ve millet olarak, sosyal, kültürel, insani ve ekonomik yardımlarla ‘önce insan’ anlayışı ile var olduğunu belirten Topçu, ”Türkiye ’yerin altında’ olanlar için değil, ‘yerin üzerinde’ olanların refahı, güvenliği ve esenliği için oralarda. Türkiye bugün geldiği noktada hamd olsun iç ve dış muarızlarına rağmen çok güçlü ve itibarlı bir ülke” şeklinde konuştu.