Topçu: "Türkiye, mevcut coğrafi sınırlarından ve nüfusundan çok daha büyük bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Türkiye, küresel dünyanın merkezinde kıtaları bir birine kavuşturan mevcut coğrafi sınırlarından ve nüfusundan çok daha büyük bir ülkedir" dedi.

Aydın Ordulular Derneği ve Yerli Düşünce Derneği’nin (YDD) Aydın Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu ile AK Parti Ordu Milletvekili ve YDD Genel Başkanı Metin Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. Aydın Ordulular Derneği Üyeleri ve Aydınlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşmalara geçildi.

Konferansta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Derin ferasete, engin tecrübeye, şanlı ve şerefli tarihe sahip olan büyük Türk milleti, içimizdeki piyonlara ve onları kullanan küresel emperyalist güçlere rağmen, birliğini ve siyasi istikrarını korumayı başarmıştır. Ülkemiz ve insanımızın, diğer dünya devletleri ve halkları tarafından nasıl görüldüğü algısının ve olgusunun ne şekilde değerlendirildiğini bilmek tabii ki önemlidir. Ülkemizin her meselesi tabii ki siyasi iktidarın öncelikli sorumluluğudur.

Fakat muhalefetin, resmî ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının da bir o kadar sorumlulukları olduğu da bir gerçektir. İşte tamda bu yüzden, güvenliğini, refahını ve gelişmesini sağlamış, diğer ülkeler arasında sözü dinlenen, güçlü algısı ve güçlü olgusu olan bir ülke olmamız için yerli ve milli muhalefet anlayışına acilen ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Fakat demokrasimizin olmazsa olmazı olan, bazı muhalefetin ve onların sözcülerinin sözleri ne yazık ki küresel medyanın manşetlerini süslemekte, kirli kalemlere ilham olup, kadim düşmanlarımızı sevindirmektedir” dedi.

“Çok şükür ki Sayın Dr. Devlet Bahçeli var”

“Ama çok şükür ki siyasi sağduyunun adresi vatan-millet, devlet-i ebed müddet diyen Milliyetçi Hareket Partisi ve onun değerli Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli var” diyen Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük Türk milleti, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi gereğini sandık marifeti ile seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tek başına iktidar yetkisi vermiştir. Ülkemiz, siyasi istikrarını koruyan sosyal, laik ve demokratik hukuk devleti olarak büyük Türkiye hedefine doğru hızla ilerlemektedir. Türkiye bugün, bölgesinin diğer ülkeleri için rol model olarak gösterilen örnek ve saygın, sözüne kıymet verilen ülkeler arasındadır. Milli iradenin değerleri ve evrensel hukukun temelleri üzerine inşa edilen “Türkiye Markası”, Allah’ın yardımı ve milletimizin yüksek karakteri, çalışkanlığı, fıtri zekâsı, milli birlik duygusu sayesinde kalıcı ve uzun ömürlü olacaktır. Nizam ve merhamet medeniyetinin varisi olan, büyük Türk milleti, yeniden dünyanın barışı, güvenliği, refahı, adaleti ve istikrarı için en iddialı adaydır. Türkiye, küresel dünyanın merkezinde kıtaları bir birine kavuşturan mevcut coğrafi sınırlarından ve nüfusundan çok daha büyük bir ülkedir. ABD’nin köleliğe son veren 16. Başkanı Abraham Lincoln’nun bir sözü ile sözlerime son vermek istiyorum. ‘Türklerle dost ol ama düşman olma’.”

Türkiye’nin dünyadaki güç dengeleri arasında algısının son dönemde arttığını dile getiren AK Parti Ordu Milletvekili ve YDD Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise “Türkiye Türkiye’den büyüktür. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar tüm mazlum ve mağdur milletler Türkiye’nin güçlü olmasını destekliyor. Son yıllarda ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Sözü dinlenen ve ülke menfaatine istediğini Söke söke alan bir ülke olmuştur” şeklinde konuştu.

Aydın Ordulular Derneği Genel Başkanı Uz Dr Bayram Çelebi Karataş ise yaklaşık bir senedir aktif olarak bu tür faaliyetler yürüttüklerini dile getirerek, böyle bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururu içinde katılımcılara minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.



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