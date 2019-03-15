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Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini gösteriyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Muaythai Gençler Ankara İl Şampiyonası Final Müsabakaları ödül törenine katıldı.

Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Muaythai Gençler Ankara İl Şampiyonası Final Müsabakaları ödül törenine katıldı. Topçu, “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini göstermektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Muaythai Gençler Ankara İl Şampiyonası Final Müsabakaları ödül törenine katıldı. 19 Mayıs Spor Kompleksi Şefik Tetik Boks Salonu’ndaki törene Topçu’nun yanı sıra Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da katıldı.
Gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında meydana gelen terör eylemini değerlendiren Topçu, “İki camiye yapılan planlı ve ideolojik hazırlıklı vahşi ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere Cenabı Hakk’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. İnsanlığın başı sağolsun. Yeni Zelanda’da yapılmış olan bu hastalıklı vahşet bütün dünyaya ve insanlığa Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini göstermektedir” İfadelerini kullandı.

“İnsanlık bu vahşetin hesabını sormadıkça insanlık onurundan bahsedilemez”
Topçu, “ABD, AB ülkelerinin bazı siyasetçileri ve Avrupa Parlamentosu’nun bazı üyeleri FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerini koruyup kollamaktan vaz geçmeli. İnsanlık bu İslam ve insanlık düşmanı, sapık, ırkçı ve vahşi terörizme, bu canileri besleyen anlayışa karşı, insan olma gereğini yapıp hemen şimdi ayağa kalkmalı. İnsanlık hep birlikte bu vahşetin kaynağına ve faillerine hesabını sormadıkça insanlık onurundan bahsedilemez” dedi.

“Gençlerimizi spor ile buluşturmak çok kıymetlidir”
Muaythai müsabakaları sonrası ödül töreninde Feyzi Berdibek ve Ferhat Türkoğlu ile birlikte başarılı genç sporculara madalyalarını veren ve tribündeki seyircilere hitap eden Topçu, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak için her kesimden yapılacak gayret ve çalışma çok kıymetlidir, mühimdir. Aslında yediden yetmişe sporun değerini anlayıp sağlığımız, sevdiklerimiz ve vatanımız için kutsal bir vazife olarak görüp üzerimize düşen görevi yapmamız gerekir. Bu şuura sahip olan herkese minnet şükran duygularımla teşekkür ediyorum. Gençlerimize uluslararası başarılar diliyorum” diye konuştu.

Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini gösteriyor”

Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini gösteriyor”

Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı vahşet Müslüman düşmanlığının hangi noktaya geldiğini gösteriyor”

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