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Topçular- Eskihisar hattından 90 bin araç geçişi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilip, İstanbul dışına çıkanların dönüşü, son gün de devam etti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - KURBAN Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilip, İstanbul dışına çıkanların dönüşü, son gün de devam etti. Tatilin son gününe kadar Topçular- Eskihisar hattından 90 bin aracın karşılıklı taşındığı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur seferlerinin 15'ten 17'ye çıkarılması, Osmangazi Köprüsü'nden hizmet verilmesi ve bazı tatilcilerin kara yolunu tercih etmesi dolayısıyla Yalova'daki Topçular İskelesi'nde bu bayram yoğunluk gözlenmedi. Seyahate çıkanların dönüşü tatilin son gününde de sürerken, Topçular İskelesi'ne gelen sürücüler, bekleme yapmadan Eskihisar'a taşındı.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatilinde, son güne kadar Topçular- Eskihisar hattından 90 bin aracın karşılıklı olarak taşındığını, 2 gemi ilave edilerek sefer sayısının 17'ye çıkarıldığını belirtti. Lermi, saat 24.00'e kadar ise hattan geçen sürücü sayısının 100 bini bulabileceğini kaydetti. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın sürücülerin karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.

Öte yandan Yalova'da kara yolunda da akıcı yoğunluk gözlendi. Yalova emniyeti ile jandarma trafik ekipleriyle çalışma yürüttü.

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