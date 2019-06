Topçular’a 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli”

Eyüpsultan’da yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak, onların mutluluğunu bir yaşam standardına dönüştürecek projeleri hayata geçiren Başkan Deniz Köken, Topçular 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi’nin mahalle sakinlerinin en büyük istekleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli projelerimizi zaman kaybetmeden hayata geçirmek için çalışıyoruz. Topçular Mahallemizde açacağımız 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi de bizim önem verdiğimiz projelerden. Proje hazırlandı; ekiplerimiz çalışmalara devam ediyor. Eyüpsultan’da yaşayan her vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Birçok sağlık ünitesinin bir arada olduğu, bir nevi butik hastane gibi hizmet verecek Topçular 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi açıldığında vatandaşlarımız hastalık ve sağlıkla ilgili problemlerini burada hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilecekler. Ayrıca Topçular Aile Sağlığı Merkezimiz, aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Merkezi gibi hizmet verecek. İlçemizin büyük devlet hastanesi ihtiyacı için de çalışmalarımız sürüyor. Yakında bu konuda da Eyüpsultanlılara müjdeli haberlerimiz olacak” dedi.