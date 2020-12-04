Topkapı Alt Geçidi’nde hafriyat kamyoneti devrildi:1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu vakitlerde Topkapı Alt Geçidi’nde hafriyat kamyoneti devrildi. Hafif yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.15 sıralarında Topkapı Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yabancı uyruklu Omar Abduraouf kontrolündeki hafriyat kamyoneti devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce refüje çarpan kamyonet daha sonra yan yattı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı vakitlerde gerçekleşen kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri etrafa saçılan parçaları toplayarak, kaza yerinde topraklama çalışması yaptı. Daha sonra kazaya karışan kamyonetin çekiciye yüklenmesinin ardından, yol trafiğe açıldı.

