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  4. Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda arıza! Yolcular raylarda yürüdü

13.09.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza yoğunluğa neden oldu. Yolcular, tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler, Rami istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bazı yolcular Rami-Topçular durakları arasında yürüyerek ilerledi. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Tramvay arızası nedeniyle yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazıları duruma tepki gösterdi. Oluşan kalabalık, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

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"ÇOK YOĞUNLUK VAR, BİNEMEDİM"

Arıza nedeniyle Rami durağında inen Osman Çiğ, "Trene binmiştim. Yolcuları burada indirdiler. Sanırım bir arıza varmış. Baktım çok yoğunluk var, binemedim. Buradan İETT otobüsü ile aktarma yapacağım" dedi.

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"TREN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN İTEMİYORUZ"

Tramvaya binmek için arızanın giderilmesini bekleyen Rasim Şengül, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. 1 saati geçti, bekliyoruz" diye konuştu.

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DHA

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