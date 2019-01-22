Topkapı Sarayı, 2018'de en çok ziyaret edilen müze oldu

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 2018'de Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2017'de 20 milyon 509 bin 746 iken, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. 2018'de en çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

- Ayasofya en çok ziyaret edilen ikinci müze

Verilere göre, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, 2 milyon 890 bin 873 kişi ile en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. 2018'de Konya Mevlana Müzesini 2 milyon 817 bin 386 kişi ziyaret etti. Mevlana Müzesi, en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.

Dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan ve travertenleriyle ünlü Pamukkale Ören Yeri de en çok ziyaret edilen dördüncü alan olarak Bakanlığın listesine girdi. Pamukkale, bir yılda toplam 2 milyon 172 bin 740 kişiyi ağırladı.